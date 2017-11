Policisti 25-letnemu Ptujčanu zasegli več kot tri kilograme konoplje, sodnik je zanj odredil pripor

Policisti Policijske postaje Ptuj so pred tednom dni v popoldanskem času na območju mesta Ptuj izvedli identifikacijski postopek s 25-letnim Ptujčanom. Medtem so ugotovili, da poseduje prepovedano drogo – konopljo – in mu jo zasegli.

Ker so policisti zaradi okoliščin, zaradi katerih so sploh pričeli postopek s 25-letnikom, utemeljeno posumili, da je storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika, so mu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje.

Policisti so pri 25-letniku odkrili več kot tri kilograme konoplje. (Foto: PP Ptuj)

Naslednji dan so, na podlagi pisne odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju, pri njem doma opravili hišno preiskavo, pri kateri so uporabili tudi službenega psa, izurjenega za odkrivanje prepovedanih drog. Svoje sume so potrdili, ko so našli in mu zasegli 3200 gramov konoplje.

Po zaključku pridržanja, 1. novembra, so policisti osumljenca s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju. Ta je zoper njega odredil pripor, so sporočili s PU Maribor.