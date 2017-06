Policisti 40-letniku z območja Celja že drugič zasegli sadike konoplje

(Foto: PU Celje)

Policisti so v ponedeljkovi hišni preiskavi 40-letniku z območja Celja zasegli 174 sadik prepovedane droge konoplja, ki jih je skupaj z 21-letnikom gojil v posebej prirejenih prostorih hiše in v vrtnih lopah. Osumljencu so 119 konopljinh sadik zasegli že v decembrski hišni preiskavi in ga kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Celje.

(Foto: PU Celje)

Zasegli so tudi več pripomočkov za gojenje konoplje. Pri odvzemu prostosti se je osumljeni uprl, napadel policista in ga lažje poškodoval ter poskušal pobegniti. Policisti so ga obvladali, so še zapisali na celjski policijski upravi.

(Foto: PU Celje)

Tokrat so ga kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskus preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Preiskovalni sodnik je 40-letniku v sredo odredil sodno pridržanje.