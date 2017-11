68-letnik odvisnikom prodajal tablete, v hiši pa skrival še okoli 500 prepovedanih substanc

Celjski policisti so prijeli 68-letnega Celjana, ki je odvisnikom prodajal tablete. Prepovedane substance je najmanj enkrat mesečno kupoval v Srbiji in jih v Slovenijo vozil preko Madžarske. Policisti so opravili tudi hišno preiskavo in zasegli še okoli 500 tablet, ki so uvrščene na seznam prepovedanih drog. Sodnik je preprodajalcu odredil pripor.