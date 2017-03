Dvojni umor na Krasu: storilec je obe žrtvi obglavil, njuni glavi sežgal v peči, nato pa sam poklical policijo

Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dean Jurič je na novinarski konferenci pojasnil podrobnosti dvojnega umora, ki se je v ponedeljek zgodil v vasi Lukovec na Krasu.

Kot smo že poročali, je 35-letni domačin umoril svojega 31-letnega brata in 80-letno babico. Policisti so domnevnega osumljenca prijeli in je v 48-urnem pridržanju, predal se jim je sam.

Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dean Jurič je razkril podrobnosti dvojnega umora. (Foto: POP TV)

Obe žrtvi je obglavil

Jurič je povedal, da je občan poklical policijo, naj pride na kraj dogodka. Na vprašanje operaterja, kaj konkretno se dogaja, je odgovoril, da sta tam dve trupli, in sicer njegovega brata in njegove babice. Več ni povedal.

Policisti so na kraju dogodka identificirali klicatelja, ki jim je povedal, da je osebi umoril on in da se obe trupli nahajata v hiši. Bili sta v dveh ločenih prostorih, so ugotovili policisti.

Ti so ogled kraja opravljali kar dva dni. Ugotovili so, da sta se v hiši zgodili dve kaznivi dejanji umora z uporabo hladnega orožja oz. orodja. Storilec je obe osebi obglavil, glavi žrtev pa nato sežgal v peči. Pred klicem na policijo je del prostora stanovanjske hiše počistil, je še pojasnil Jurič.

V vasi Lukovec na Krasu se je v ponedeljek zgodil dvojni umor. (Foto: Kanal A)

Motiv, ki je storilca vodil k dejanju, policistom še ni znan, zato upajo, da ga bodo ugotovili med zaslišanjem. Na kraju dogodka so sicer našli tudi del morilskega orožja oz. orodja.

Osumljencu se očita umor na posebej grozovit način, za katerega je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Preiskava je še v teku, pred dvojnim umorom pa policija z osumljenim še ni imela opravka, je še razkril Jurič.