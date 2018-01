FOTO: Furs pri tihotapcu na Obrežju odkril 19 pušk, dve pištoli, 37 nabojnikov in 689 nabojev

Na današnji novinarski konferenci so policisti in predstavniki Finančne uprave RS (Furs) predstavili podrobnosti decembrskega večjega zasega orožja na obmejnem prehodu Obrežje, kjer so pridržali in ovadili 21-letnega voznika, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik je povedal, da so pri preiskavi osebnega vozila v prirejenem prostoru zasegli dve predelani pištoli, 18 avtomatskih pušk, lovsko puško, 37 nabojnikov za avtomatsko puško in 689 nabojev različnih kalibrov.

Zasegli so tudi osebni avtomobil, dokumente vozila in dva mobilna telefona. Ob preliminarnem pregledu zaseženega orožja so ugotovili, da gre za orožje, ki ga zakon o orožju uvršča v kategorijo A in sodi med prepovedano orožje. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva pa je zagrožena zaporna kazen od enega do deset let.

Orožje in strelivo je po Božičnikovih besedah prišlo po t. i. balkanski poti in naj bi bilo namenjeno v zahodno Evropo. Preiskava še poteka, policisti v BiH pa so prijeli 32-letnika, ki naj bi bil povezan z odkritim orožjem, je še dejal Božičnik.

Po besedah direktorja Finančnega urada Novo mesto Milana Kelherja so tihotapljeno orožje in strelivo pri pregledu vozila 21-letnika iz BiH odkrili delavci mobilnega oddelka omenjenega urada in o najdbi takoj obvestili policiste postaje mejne policije Obrežje, ki so opravili preiskavo in o najdbi obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Krškem in državno tožilko krškega okrožnega državnega tožilstva.

Tihotapljeno orožje zanimivo za kriminalne združbe v zahodni Evropi

Višji inšpektor uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Robi Ribič je dodal, da je šlo za večji zaseg, na mejnih prehodih s Hrvaško pa na leto odkrijejo do tri podobne primere.

Tihotapljeno orožje, ki prihaja z nekdanjih balkanskih vojnih območij, je sicer zanimivo za kriminalne združbe v zahodni Evropi. Nabavna cena decembra na Obrežju odkritega orožja naj bi znašala od 5000 do 8000 evrov, pri končnih kupcih pa lahko doseže tudi desetkratnik navedenega zneska, je še ocenil Ribič.

Po podatkih PU Novo mesto so policisti na mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje med letoma 2013 in 2017 v sedmih primerih našli in zasegli prepovedano orožje. Letu 2013 so med prtljago na avtobusu našli in zasegli dve avtomatski puški, devet pištol, protipehotno mino in več nabojev. Tega leta so še obravnavali tri primere in na avtobusih našli pet pištol in naboje, v osebnem vozilu pa avtomatsko puško, ročno bombo, puškomitraljez, nabojnike in naboje.

Leta 2015 so v enem od osebnih avtomobilov odkrili dve avtomatski puški, pištolo in naboje, v drugem pa šest bomb in naboje. V kombiniranem vozilu so našli in zasegli še dva raketometa in plastični eksploziv.