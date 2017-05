Policisti iščejo Jožeta, ker naj bi streljal proti stanovanjski hiši

Policisti iščejo Jožeta Pirha. (Foto: Policija)

Kriminalisti in policisti iščejo 60-letnega Jožeta Pirha iz Novega mesta zaradi "suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja zoper življenje in telo", so sporočili s PU Novo mesto.

Kot so pojasnili, naj bi osumljeni v zgodnjih jutranjih urah v kraju Dobe na območju Krškega proti stanovanjski hiši izstrelil naboj. V streljanju na srečo ni bil nihče poškodovan.

S kraja dejanja naj bi se osumljenec odpeljal z osebnim avtomobilom renault scenic, starejše izdelave, sive barve, registrskih oznak NM E4-284, pri sebi pa bi lahko še vedno imel orožje, opozarjajo.

Na PU Novo mesto vse, ki bi opazili iskano osebo ali njegov avtomobil ali tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.