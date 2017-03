Policisti na vlaku v Sežani našli 32 migrantov, sedem jih je bilo dehidriranih

Ob 9.32 so bili policisti PU Koper obveščeni, da je v Sežani na železniški postaji preglednik v tovornem vagonu slišal ljudi. Vlak je bil po prvih podatkih namenjen v Italijo.

Policisti so na kraju našli 12 ilegalnih migrantov, ki so izstopili iz vlaka, ostali so se razbežali po okolici.

Skupaj so jih do sedaj prijeli 32. Od teh je sedem oseb potrebovalo zdravniško pomoč, eno osebo pa so prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec je pojasnila, da je šlo pri omenjenih zdravstvenih težavah v glavnem za dehidracijo.

Prijeti ilegalni migranti so po prvih podatkih državljani Sirije in Iraka, med njimi so ena ženska, trije otroci in en mladoletnik.

Preiskava okoliščin in zbiranje informacij še poteka, so še sporočili s PU Koper.