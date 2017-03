Policisti pobeglemu vozniku sledili vse do Milj. Lisice so mu nataknili še pred prihodom italijanskih kolegov

Moškega so policisti vklenili na avtobusu v Miljah. (Foto: Thinkstock)

S PU Koper so sporočili, da so ob 17. uri policisti v Spodnjih Škofijah s sireno in lučmi ustavljali kombi, ki je pobegnil v Italijo. Slovenski policisti so zapeljali za njim, ob tem pa obveščali italijanske varnostne organe. Vozilu so sledili po stranskih cestah v center Milj, od koder je nato pobegnil peš. Po približno 30 minutah zasledovanja po mestnih ulicah, se je ustavil blizu avtobusne postaje. "Med begom je večkrat padel, nato pa se je na avtobusni postaji zatekel na avtobus, kjer je ponovno padel ter z glavo zadel v kovinsko držalo," pojasnjujejo na policiji in dodajajo, da sta moškega policista na avtobusu prijela, zaradi aktivnega upiranja pa sta morala uporabiti prisilna sredstva.

Nato so na kraj prispeli policisti iz Milj, ki so osebo prevzeli in odvedli na policijsko postajo v Milje. Tu je bila ugotovljena identiteta moškega. In sicer gre za 37-letnega državljana Italije iz Trsta, ki so ga zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico v Trst.

V postopku so mu policisti zasegli 18 gramov heroina, ugotovili pa so tudi, da je kombinirano vozilo ukradeno. Tatvina kombija je bila prijavljena 4. marca na PP Koper. V vozilu so policisti našli tudi denarnico. Krajo le-te je lastnica prijavila na PP Koper.

Za kršitve, storjene v Sloveniji, bo 37-letnik dobil plačilni nalog, prav tako mu sledi kazenska ovadba za tatvino denarnice in tatvino vozila.