Policisti pri Ilirski Bistrici v osebnem vozilu odkrili 14 Afganistancev, ki so v Slovenijo vstopili ilegalno

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da so v sredo ob 8.30 policisti na relaciji Sušak-Novokračine ustavljali osebni avtomobil znamke Hyundai Trajet. Voznik policistov ni upošteval ter z vožnjo nadaljeval do bližnjega gozda, tam je nato skočil iz vozila in pobegnil.

"Policisti so v avtomobilu prijeli 14 državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo vstopili ilegalno," je povedal Dimitrij Marušič s PU Koper. V postopku so vsi zaprosili za azil.