Policisti prijeli moška, ki sta ustavljala tujce na avtocesti in se izdajala za lažna policista

Postojnski policisti so v preteklih dneh obravnavali dva primera kaznivega dejanja lažnega izdajanja za policista na primorski avtocesti. Na podlagi ovadbe oškodovanca in zbranih obvestil so policisti v Ljubljani odvzeli prostost 48-letnemu Ljubljančanu, in sicer zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je v novembru izvršil kaznivo dejanje lažno izdajanje za policista. Osumljeni je namreč na avtocesti med Ravbarkomando in Postojno z osebnim avtomobilom znamke VW passat CC, sive barve, z dvema utripajočima rdeče-modrima lučkama ustavil pred sabo vozeči osebni avtomobil italijanskega državljana. Pristopil je do vozila oškodovanca, se lažno predstavil za policista z neznano izkaznico in oškodovancu očital prekoračitev hitrosti ter mu izrekel globo. Italijan je osumljencu izročil denar, vendar ni prejel potrdila o plačilu.

Policija vse, ki jih je v preteklih dneh ustavil lažni policist z avtomobilom na fotografijah, poziva, da takoj pokličejo na številko 113 in prijavijo kaznivo dejanje. (Foto: PU Koper)

V večernih urah 1. decembra pa se je na avtocesti med Postojno in Razdrtim zgodil podoben primer. Nekaj minut za tem, ko je oškodovanec iz Trsta policiji prijavil kaznivo dejanje, so policisti po hitri akciji na avtocesti izsledili zgoraj omenjeni osebni avtomobil in prijeli osumljenca – 38-letnega moškega iz Slovenskih Konjic.



Zoper oba osumljena bodo policisti podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo in goljufije.

Prevaranta sta uporabljala osebni avto znamke VW Passat CC sive barve. (Foto: PU Koper)

Kot so pojasnili policisti, zakon o nalogah in pooblastilih policije v 21. členu določa, da ko policisti opravljajo policijske naloge v civilni obleki, se morajo pred policijskim postopkom izkazati s službeno izkaznico. Policist osebi, zoper katero je izvajal policijska pooblastila, na njeno zahtevo na kraju praviloma pove svoje ime in priimek, izjemoma lahko le z identifikacijsko številko, ter policijsko enoto, v katero je razporejen. Tujcem bo policist po plačilu globe na kraju izdal potrdilo, slovenskim državljanom pa plačilni nalog.