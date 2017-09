Policisti razkrili mamilarsko združbo in pri hišnih preiskavah zasegli večjo količino drog 

(Foto: PU Murska Sobota)

Kriminalisti in policisti Policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana so včeraj na območju Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota in Ljubljana opravili sedem hišnih preiskav pri sedmih osumljencih, ki so v daljšem obdobju izvršili več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Med štirimesečno preiskavo so policisti ugotovili, da so se osebe iz Pomurja in Ljubljane, stare med 23 in 36 let, združile v dobro organizirano združbo, ki je v nadziranem obdobju izvršila več kot 45 kaznivih dejanj.

Z različnimi prepovedanimi drogami so oskrbovali predvsem odvisnike v Pomurju.

Pri hišnih preiskavah so osumljenim zasegli večjo količino ekstazija (145 tablet), amfetaminov (15g), halucinogenih gobic (130g), hašiša (10g), kokaina (20g), konoplje (1,9 kg suhe konoplje in 38 rastočih sadik) in še več različnih nedovoljenih snovi v športu.

Petim osumljenim so odzveli prostost in jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti.