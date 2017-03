Policisti razkrili: v obstreljenem avtomobilu v Mariboru sta bila tudi ženska in štiriletni otrok

Podrobnosti dogodka, ki je spominjal na scenarij kakšne kriminalke, je danes predstavil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda. Policija zadevo obravnava kot poskus umora, hkrati pa tudi kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, saj sta bila v vozilu 36-letnega oškodovanca še 32-letna ženska in štiriletni otrok, 26-letni osumljenec pa je s streli in objestno vožnjo ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu.



Za kaznivo dejanje poskusa umora je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti in nasilje v družini pa do pet let. (Foto: iStock)

Napadalca bremeni tudi kaznivo dejanje nasilja v družini, ker je v zadnjih dveh letih v družinski skupnosti večkrat pretepel zunajzakonsko partnerico. "Verjetno je to tudi razlog, da je prišlo do razdora v družini in posledično do tega kaznivega dejanja," je povedal Munda. Čeprav je morala ženska večkrat zaradi nasilja k zdravniku, partnerja ni prijavila policiji.

Kaj se je zgodilo?

Dejanja je osumljeni 26-letni moški iz okolice Maribora, ki se je spravil na 36-letnega moškega, prav tako iz okolice Maribora. Najprej je streljal nanj na parkirišču nekdanje trgovine Lesnina v Hočah, ko je ta sedel v avtomobilu skupaj z žensko in otrokom. Da bi se izognil strelom, je oškodovanec hitro odpeljal v smeri središča Maribora, napadalec pa mu je z avtomobilom – z belim BMW serije 6 – sledil.

Na Cesti Proletarskih brigad v Mariboru je trojici uspelo pobegniti. Napadalec se je presedel v drugo vozilo (belo Škodo

Octavio) in na avtocesti v Hočah znova izsledil oškodovanca, ki je bil tokrat sam v avtomobilu. Z vozilom mu je zaprl pot in ga tako prisilil, da je ustavil. Zatem je osumljeni izstopil iz svojega vozila in ponovno streljal na oškodovanca, ki je z vzvratno vožnjo po avtocesti do prvega semaforiziranega križišča v Hočah uspel pobegniti in odpeljal nazaj proti središču Maribora.

Napadalec mu je znova sledil in med vožnjo večkrat streljal na zasledovani avtomobil. Eden od nabojev je prebil prtljažni del vozila, naslonjalo zadnjega in sprednjega levega sedeža ter ledveni del oškodovančevega telesa. Slednjemu je kljub temu uspelo pobegniti in se zateči na policijsko postajo.

K napadu naj bi ga gnalo ljubosumje in maščevanje

Preiskovalni sodnik bo danes odločil o priporu

Osumljeni se je še istega dne, nekaj minut pred polnočjo, na prigovarjanje svojcev sam predal policiji. V sredo zvečer so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki naj bi danes odločil o priporu.

Za kaznivo dejanje poskusa umora je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti in nasilje v družini pa do pet let.

Drugih oškodovancev ni bilo ali pa se policiji niso javili

Policija se je pri preiskavi dogodka obrnila tudi po pomoč javnosti. Po besedah Munde so policisti že v času dogodka prejeli več obvestil, a se iz njih ni znalo razbrati, kaj točno se dogaja. "Prijave so bile dokaj nedoločne, medle. Ni se dalo zaključiti, da gre za tako veliko intenziteto kaznivih dejanj," je pojasnil.

Ker je bilo izstreljenih več strelov v različne smeri, je policija tudi pozvala ljudi, ki so morebiti utrpeli poškodbe zaradi tega, da se javijo. "Nihče od drugih državljanov se ni prepoznal v tem primeru kot oškodovanec, zato domnevamo, da do poškodb na drugih vozilih ni prišlo ali pa so se ljudje odločili, da se ne bodo javili," je povedal Munda.

Orožje še iščejo

Orožje, ki ga je osumljenec uporabil v napadu, policisti še iščejo, tudi v Dravi. Dovoljenja zanj ni imel. Vozilo, v katerega se je napadalec med zasledovanjem presedel, je bilo od omenjene ženske, ki ga je pustila v mestu. "Po našem vedenju mu nihče ni pomagal pri tem kaznivem dejanju. Je pa res, da je v določenem delu znana oseba opravila določen prevoz," je še povedal Munda.

Napadeni 36-letnik je, kot rečeno, bil ranjen, a poškodbe niso resne. Otrok in ženska nista bila poškodovana.