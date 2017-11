Policisti ustavili tovornjakarja, ki je vozil brez zadnjega levega kolesa

Celjski prometni policisti so v tem tednu opravili več poostrenih nadzorov nad vozniki tovornih vozil ter samimi tovornimi vozili. Kontrolirali so več kot 50 tovornih vozil. Kršitve so se večinoma nanašale na preobremenitve vozil, izvajanje izrednega prevoza brez dovoljenja ali v nasprotju z njim, tehnično neurejenost vozil, prekoračene čase trajanja vožnje ter nezadostne počitke in druge kršitve, kot so prekoračitve hitrosti, neuporaba varnostnih pasov, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in podobno.

Voznik tovornjaka je ravnal neodgovorno in zelo nevarno. (Foto: PU Celje)

Na avtocesti so ustavili tudi voznika skupine vozil z območja Maribora, ki mu je odtrgalo zadnje levo kolo na priklopnem vozilu. Voznik je os na podvozje pritrdil z zatego ter z vožnjo nadaljeval po regionalni cesti in nato po avtocesti. Takšno ravnanje je bilo neodgovorno in nevarno, opozarjajo policisti, ki so voznika temu primerno tudi kaznovali.