Policisti v Ljudskem vrtu 21-letnemu navijaču zasegli kar 30 bakel, tri dimne granate, eno večjo baklo ...

Mariborski policisti so na nogometni tekmi v Ljudskem vrtu pri 21-letniku v nahrbtniku našli kar 30 bakel, tri dimne granate, eno večjo baklo in osem bakel "splash". Ostal je pred vrati stadiona. Proti štirim navijačem, pri katerih so našli pirotehnične izdelke, bodo podali obdolžilni predlog.