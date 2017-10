Mariborski policisti po mestu skoraj eno uro lovili podivjanega mladoletnika v temnem BMW-ju

Mariborski policisti so skoraj uro lovili mladoletnega voznika, ki je divjal po mestu v avtomobilu znamke BMW. Poskušali so ga ustaviti tudi s prisilnimi sredstvi, a neuspešno. Nazadnje so ga pri Botaničnem vrtu le izsledili. Priče omenjenega divjanja zdaj naprošajo, da jih pokličejo ali se oglasijo pri njih.