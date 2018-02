Med hišnimi preiskavami našli orožje in drogo

Policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili več hišnih preiskav na območju Policijske postaje Murska Sobota.

Med preiskavo so našli in zasegli več različnih kosov prepovedanega orožja in manjšo količina prepovedane droge.

Po zbranih obvestilih bodo zoper osumljene podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj grožnje.

Po opravljenih ustreznih analizah in kategorizaciji orožja sledijo še prekrškovni postopki po zakonu o orožju, zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so še sporočili s PU Murska Sobota.

Večer je poročal, da so hišne preiskave potekale v romskih naseljih Beltinci in Dokležovje.