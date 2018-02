FOTO: Tragedija v občini Ormož. 13 oseb sredi noči ostalo brez vsega

Gasilcem je delo močno oteževal mraz, saj je pri tako nizkih temperaturah še težje gasiti. (Foto: PGD Podgorci)

Ob 23.42 je v Veliki Nedelji v občini Ormož zagorel večstanovanjski objekt. Aktiviranih je bilo kar petnajst prostovoljnih gasilskih društev, kar pomeni približno sto gasilcev, ki so požar pogasili, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Kot je dejal eden od njih, je bila to zelo zahtevna akcija, saj so morali iz stavbe evakuirati tudi nepokretne osebe. "Šlo je za sekunde," je dejal eden od gasilcev PGD Podgorci.

Požar je uničil ostrešje hiše in kar sedem stanovanj, zato je brez doma ostalo kar 13 oseb. Pogorišče si bodo ogledali kriminalisti, da ugotovijo vzrok požara.

Župan Sok tragedije s toliko prizadetimi družinami ne pomni

Na ormoški občini so nam pojasnili, da jih je tragedija šokirala. Kot je dejal župan Alojz Sok, je za požar izvedel šele zgodaj zjutraj. Župan si je dopoldan ogledal pogorišče in se seznanil s stisko ljudi, ki so v požaru izgubili vse. Jutri se bodo sestali vsi pristojni in se dogovorili glede pomoči družinam. Kot je dejal Sok, bo občina poskušala čim prej najti rešitev za prizadete družine, a bo to zanje zelo velik zalogaj. Kot je dejal, tragedije takšnih razsežnosti, odkar je župan, ne pomni.

Požar je uničil sedem stanovanj, v katerih so živele tri enočlanske, tri dvočlanske in ena štiričlanska družina. Osebe so gasilci evakuirali, vsi pa so našli začasno zatočišče pri sorodnikih.

Požar v Veliki Nedelji je uničil večstanovanjsko hišo. (Foto: PGD Podgorci)

To je bilo zelo zahtevno gašenje, ne le zaradi objekta, temveč tudi zaradi mraza. Gasilci so se znova izkazali, pravi Sok, žal pa je bil požar tako močan, da tudi bližina gasilskega doma ni bila dovolj, da bi ustavila ogenj. Sreča v nesreči je bila, da v požaru nihče ni bil poškodovan.

Kot so pojasnili na občini, bo jutri znanih več informacij, kako lahko tisti, ki bi želeli, priskočijo na pomoč ljudem, ki so v nočnem požaru ostali brez vsega.