O okoliščinah eksplozije v Acroniju kriminalisti še zbirajo obvestila

Nekaj po 2. uri so morali gasilci GARS Jesenice zaradi požara posredovati v podjetju Acroni Jesenice. Iz podjetja so sporočili, da je iz zaenkrat še neznanih vzrokov prišlo do manjše eksplozije na vakuumski napravi VOD 1 in poškodbe dela električne napeljave v obratu jeklarne. Škoda na vakuumski napravi VOD 1 bo po prvotnih ocenah odpravljena v naslednjih dneh, do takrat bo delo potekalo na vakuumski napravi VOD 2, so še pojasnili.

Vnel se je požar. (Foto: POP TV)

Kriminalisti so danes opravili ogled kraja, je sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Ugotovili so, da je eksplodiralo staljeno jeklo, ki je v procesu obdelave steklo iz večje industrijske posode. Po izlitju je prišlo do stika taline in ledu ali vode, kar je povzročilo večjo eksplozijo, ki je povzročila veliko materialno škodo.

Poškodovana ni bila nobena oseba, eksplozija pa je bila omejena samo na notranjost objekta. O okoliščinah eksplozije kriminalisti še zbirajo obvestila.