Poškodovana pomorščaka s Tamarja na poti na Azore

Oba pomorščaka, ki sta bila huje poškodovana v eksploziji na ladji Tamar, so skupaj s tremi zdravniki dvignili v helikopter, ki ju bo prepeljal na Azore, je pojasnil prvi mož Splošne plovbe Egon Bandelj. Na Azorih ju čaka portugalsko vojaško letalo z medicinsko ekipo, ki ju bo prepeljalo v Lizbono na nadaljnje zdravljenje.



Bandelj danes drugih podrobnosti o stanju obeh mornarjev ni podal. Po poročanju medijev naj bi bila oba v kritičnem stanju.



V ponedeljkovi eksploziji na ladji slovenskega ladjarja sredi Atlantika sta dva človeka umrla, dva mornarja, od katerih je en Slovenec, pa sta utrpela hude opekline. Vzrok eksplozije še ugotavljajo.



Zaradi oddaljenosti se je helikoptersko reševanje izkazalo za nemogoče, zato so na pomoč poslali letalo, ki je na ladjo spustilo sedem padalcev z napihljivimi čolni, tri zdravnike, medicinsko osebje in inšpekcijo.



Na ladji, ki ji poveljuje kapitan iz Ukrajine, je 20-članska posadka, med njimi so tudi trije slovenski pomorščaki. Ladja iz Amerike v Indijo prevaža premog.