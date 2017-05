Poskus uboja v Logatcu: 32-letnik po sporu grozil z nožem in ranil tri ljudi

Ljubljanski policisti so v soboto popoldan v stanovanjski hiši v Logatcu aretirali 32-letnika, ki je z nožem poškodoval 57-letno in 82-letno žensko ter 59-letnega moškega. Osumljenec je ob aretaciji grozil tudi policistom, ki so mu vzeli prostost, danes pa je bil priveden na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika.