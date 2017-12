Povzročil prometno nesrečo, s kraja dogodka pobegnil, pozneje pa še napadel policista

V sredo popoldne je občan poklical ljubljanske policiste in prijavil nezanesljivo vožnjo voznika na gorenjski avtocesti.

42-letnik je povzročil tudi prometno nesrečo z materialno škodo, a je s kraja dogodka pobegnil. Policisti so ga izsledili in zaustavili na Voklem pri Kranju.

V postopku so ugotovili, da je voznik osebnega vozila Ford vozil pod vplivom alkohola. Policisti so namreč izmerili 0,81 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje so vozniku odredili strokovni pregled, a ga je zavrnil in policista tudi fizično napadel, zato so uporabili prisilna sredstva.

Kršitelju so odvzeli prostost, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o voznikovi nevarni vožnji in napadu na policista, so sporočili s PU Ljubljana.