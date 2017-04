Požar gospodarskega objekta poleg župnišča povročil cigaretni ogorek

Požar je povzročil moški, ki je nezakonito vstopil v objekt in si tam prižgal cigareto. (Foto: PGD Cerklje )

Prejšnji petek nekaj pred šesto uro je zagorelo v gospodarskem objektu poleg župnišča v Cerkljah na Gorenjskem. Na kraj so takoj odhiteli gasilci iz Cerkelj, Zgornjega in Spodnjega Brnika, Zaloga in Lahovč, ki so imeli polne roke dela. Ob prihodu na kraj je ogenj namreč že zajel velik del ostrešja, a je gasilcem požar uspelo omejiti in pred ognjem obvarovati severni del objekta. V popoldanskih urah so s pomočjo občanov in mehanizacije dokončno odstranili uničeno ostrešje, takoj pa so ocenili, da je bil požar verjetno podtaknjen.

Policisti so zdaj vzrok požara, ki je uničil ostrešje, dvorano oziroma telovadnico vrtca in nekaj skladiščnih prostorov, raziskali. Pripisujejo ga moškemu, ki je, kot je zapisal Bojan Kos s PU Kranj, neupravičeno vstopil v objekt, in sicer skozi malo odprto okno, in si tam prižgal cigareto. Ogenj je osumljenec skušal pogasiti, s kraja pa je pobegnil, ko se je ogenj razvil in razširil na stvari v prostoru in na ostrešje.

Ogenj je povzročil veliko gmotno škodo. (Foto: PGD Cerklje )

Moškega, dodaja Kos, sicer sumijo še drugih kaznivih dejan.Moški je osumljen kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, kršitev nedotakljivosti stanovanja ter dveh tatvin, in sicer tatvine več stvari iz odklenjenega avtomobila ter tatvine artiklov iz živilske trgovine, je zapisal Kos.

V požaru je nastala velika gmotna škoda, a na srečo brez poškodovanih oseb. Se je pa, kot so na Facebooku navedli gasilci PGD Cerklje, med gašenjem požara poškodoval eden od gasilcev. Moškega čaka kazenska ovadba.