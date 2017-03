VIDEO: Požar na Bledu uničil gospodarsko poslopje ter del hiše, materialna škoda je velika

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Višina gmotne škode še ni znana. (Foto: David Borojević)

Ogenj, ki je v ponedeljek okoli 13.30 izbruhnil v gospodarskem objektu oziroma delavnici na Bledu, je povzročil veliko materialno škodo. Ogenj je povsem uničil gospodarsko poslopje, razširil pa se je tudi na stanovanjsko hišo, kjer sta pogorela ostrešje in nadstropje.

Zaradi požara ni bil nihče poškodovan, okoliščine pa kažejo, da je bilo žarišče požara na delu objekta, kjer je lastnik opravljal delo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot poročajo na Upravi RS za zaščito in reševanje, je zagorelo v delavnici v pritličju objekta in na skednju nadstropje višje. Posredovali so gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev ter Gasilsko reševalna služba Jesenice.

Gasilci so zavarovali dva sosednja stanovanjska objekta, vendar je zaradi velike vročine v sosednjem stanovanjskem objektu vseeno zagorelo pod pločevinasto strešno kritino. Požar so pogasili in odprli del stropa v stanovanjski hiši, na kraju dogodka pa je ostala nekaj časa tudi požarna straža.

Ogenj je v celoti uničil gospodarski objekt, stanovanjska hiša pa je močno poškodovana. Vzrok požara in višina gmotne škode še nista znana.