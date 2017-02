FOTO: 42 gasilcev s hitro intervencijo pred ognjem obvarovalo stanovanjsko hišo in garažo

V nedeljo, nekaj pred 16. uro, so bili celjski policisti obveščeni, da je na območju Laškega zagorel hlev, požar pa se je nato razširil še na stanovanjsko hišo.

"Iz dosedaj neznanega razloga je zagorelo seno na skednju dimenzije ca. 4x3 metre. Ogenj se je hitro razširil po celotnem skednju ter preko fasade tudi na stanovanjsko hišo in garažo, ki se nahajata v neposredni bližini. Požar, ki se je preko fasade razširil na stanovanjsko hišo dimenzije ca. 10x6 metrov, je dosegel tudi ostrešje ter se preko le-tega prebil v notranjost objekta, in sicer se je ogenj razširil po podstrešju hiše. Na garaži je poškodoval ostrešje," so zapisali na spletni strani PGD Laško in pojasnili, da lastnikov v času požara ni bilo doma.

Pri gašenju požara in saniranju požarišča je aktivno sodelovalo 42 gasilcev PGD Laško, Rečica in Sedraž, ki so izvozili z 10 vozili. "Ker je bil ob našem prihodu skedenj v celoti v ognju, smo se nemudoma odločili za aktivno obrambo ter tako obvarovali druga dva objekta." Osrednji del stanovanjske hiše je ostal nepoškodovan, saj so požar v stanovanjski hiši lokalizirali že v podstrešnem delu, tako, da niti ni prebil strehe objekta. Prav tako so požar na garažnem objektu lokalizirali že v ostrešnem delu, tako, da je notranjost garaže z izjemo garažnega okna ostala nepoškodovana. Skedenj pa je v celoti uničen.

Požar na vseh treh objektih so lokalizirali ob 16.25, nato so nadaljevali s prekopavanjem posameznih žarišč, dokončno pa so ga pogasili ob 17.30, so še zapisali na PGD Laško.

Vzrok požara še ni znan. Kriminalisti in policisti danes nadaljujejo z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil, so sporočili s PU Celje. Višino škode pa bodo ocenjevale pristojne službe.