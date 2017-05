FOTO in VIDEO: Požar v dvorani Tabor: evakuirali štiri osebe, škode za več deset tisoč evrov

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je danes okrog 15.30 zagorelo v športni dvorani Tabor v Ljubljani.

Posredovali so policisti, ki so kraj zavarovali ter gasilci, ki so v nadaljevanju tudi požar pogasili. Zaradi požara so morali iz dvorane evakuirati štiri ljudi. Po do sedaj razpoložljivih podatkih ni bil nihče poškodovan, je dejala Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana.

Po prvih ugotovitvah se je požar razvil na strehi objekta, nato pa se razširil na celotno ostrešje. Okoli 19. ure so gasilci zaključili z aktivnostmi na kraju dogodka. Po prvi nestrokovni oceni je (zaradi požara in posledic gašenja) na objektu nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode.

Pri gašenju je sodelovalo okoli 60 gasilcev gasilske brigade in gasilcev ljubljanskih prostovoljnih gasilskih društev, ki so požar hitro omejili, je še povedal Tomaž Ažbe iz Gasilske brigade Ljubljana. Da so požar lahko pogasili, so sicer morali odstraniti del strehe, je dodal. Po besedah vodje intervencije je gorelo 150 kvadratnih metrov.

Kot je še dodal Ažbe, je na kraju požara še nekaj gasilcev, ki s PVC folijo prekrivajo streho, saj je za prihodnje dni napovedano deževno vreme.

Kriminalisti bodo ogled kraja požara začeli v soboto zjutraj. Več o samem vzroku požara in ostalih okoliščinah bo tako znano v prihodnjih dneh, so še zapisali na policiji.

Športna dvorana Tabor oziroma Sokolski dom je bil zgrajen po načrtih Ivana Vurnika med letoma 1923 in 1926 po naročilu športnega društva Sokol. Kot navaja spletna enciklopedija Wikipedia, je bil to eden prvih večjih pokritih športnih objektov v Sloveniji.

Stavba je zgrajena in ornamentirana v slovenskem ljudskem slogu. Dom ima eno veliko obokano telovadno dvorano, ki sega v podstrešje, ter dve manjši dvorani in pomožne prostore.