Požar v kranjskem nakupovalnem središču pogašen, policija ljudi še zmeraj poziva, naj se ne približujejo

Na Planini pri Kranju je zjutraj zagorel del večjega trgovskega centra Qlandia, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Požar v Qlandiji v Kranju. (Foto: bralka Kristina )

"Okrog 6.45 smo bili obveščeni, da gori nov del nakupovalnega središča," je za 24ur.com pojasnil Primož Šifrer iz Gasilsko reševalne službe Kranj. Požar je po njegovih besedah v večjem delu pogašen, ostajajo še manjša žarišča. V intervenciji je sodelovalo 150 poklicnih in prostovoljnih gasilcev.

Po naših neuradnih informacijah je zagorelo v restavraciji Spar.

Kot je zapisal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos, intervencijske službe trenutno pregledujejo notranjost objekta, odkrivajo streho in strope in prezračujejo objekt. Poškodovan je del novega in starega objekta.

Po prvih podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Policija ob tem poziva ljudi, naj se ne približujejo območju, stanovalci v okolici naj zaprejo okna, vozniki pa naj se na cesti ne ustavljajo in naj ne ovirajo prometa.

Nakupovalno središče je zaradi intervencije zaprto.