FOTO: Požar pri Polhovem Gradcu in pri Bogenšperku: prvi povzročil ogromno škodo, drugi naj bi bil podtaknjen

Po napadu malih zelenih Marsovcev se srečata parčka. Zemljan se želi postaviti pred malim Marsovcem, ki mu je komaj do kolen, in predlaga: »Kako bi bilo, če bi zamenjala ženi?« Marsovec se strinja.

Zemljanka pride v sobo in reče: »Pa kaj boš ti mali, poglej se kakšnega imaš.«

Marsovec pravi: »To pa res ni problem. Ti samo povej, kakšnega si želiš.« Potem se začne tolči po čelu in one raste.

Zemljanka reče: »Dobro. A kaj, ko je tako tanek.«

Marsovec se začne vleči za ušesa in one se debeli …

Ko prideta Zemljana spet skupaj, mož vpraša ženo, kako je bilo?

Ona odgovori: »Presenetljivo dobro!«

Mož pa razočaran odvrne: »Pri meni pa slabo. Ne vem, zakaj me je Marsovka kar naprej tepla po čelu in vlekla za ušesa?!«