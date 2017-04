Požar v stanovanjski hiši v Kisovcu povzročil za nekaj deset tisoč evrov škode

V soboto okrog 12. ure so ljubljanski policisti prejeli obvestilo, da je v stanovanjski hiši v Kisovcu zagorelo. Na kraju dogodka so intervenirali gasilci, ki so pogasili požar, in policisti, ki so opravili ogled.

Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je znano, da je oškodovanec v kuhinji menjal jeklenko plina. Ko je odprl ventil, je začel uhajati plin, ki se je vnel. Oškodovanec je ogenj skušal pogasiti sam, vendar mu to ni uspelo, zato se je razširil po stanovanjski hiši.

Oškodovanca so z reševalnim vozilom odpeljali v ZD Zagorje. Po podatkih policije je utrpel lažje telesne poškodbe (vdihavanje dima), v dogodku pa je nastalo za nekaj deset tisoč evrov škode.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil tudi zaradi sumov storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s PU Ljubljana.