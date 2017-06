Pred policisti z 2,6 promila alkohola v krvi zbežal v sosednjo Italijo

Policisti so v petek pozno zvečer v Solkanu izvajali redno prometno kontrolo. Nekaj minut pred polnočjo so ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot, ki je vozil iz smeri Kolodvorske proti Vojkovi ulici. "Voznik je kljub temu nadaljeval z vožnjo, zato so policisti odpeljali za njim in ga kmalu dohiteli, vendar je slednji pri tem zavil levo v ulico Klanec, kjer so ga policisti ponovno zaustavljali z modro lučjo in sireno, vendar se omenjeni voznik tudi takrat ni zaustavil," je sporočil Dean Božnik, predstavnik policijske uprave Nova Gorica.

Voznik je nadaljeval z divjo vožnjo v smeri poslovne cone Solkan. "Tam je zavil proti bivšemu mejnemu prehodu in nato prečkal mejo z Italijo. Policisti so pobeglemu vozniku sledili v sosednjo državo, o čemer so bili obveščeni tudi italijanski varnostni organi," je povedal Božnik. Pobegli voznik je nato zapeljal na parkirišče v sosednji Gorici, kjer je izstopil iz vozila, a ni prišel daleč, saj so ga naši policisti kmalu ujeli.

"Med postopkom so bila uporabljena tudi prisilna sredstva (uporaba telesne sile in sredstva za vklepanje)," je dejal predstavnik novogoriških policistov.

Prometni policisti so ugotovili, da gre za 24-letnega voznika, v njegovem vozilu pa je bila tudi 30-letna sopotnica. Ugotovili so tudi, da je imel voznik v organizmu kar 2,6 promila alkohola krvi. Zoper 24-letnika bodo ukrepali tako slovenski kot italijanski varnostni organi.

Divji beg pred policisti pa si je minuli vikend privoščil tudi Kranjčan.