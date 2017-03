Omejitev 50, on pa pijan skozi naselje s hitrostjo 124 km/h. Kazen: najmanj 2900 evrov in 41 kazenskih točk

Gorenjski prometni policisti so včeraj zvečer na Laborah obravnavali voznika, ki je z osebnim avtomobilom v naselju pri omejitvi 50 km/h vozil s hitrostjo kar 124 km/h. Na znake policistov se tudi ni ustavil. Policisti voznika zaradi izredno velike nevarnosti niso lovili, so pa v zelo kratkem času zbrali vse podatke, da so voznika izsledili in ga obravnavali.

Pijan voznik je vozil skozi naselje kar 124 km/h. (Foto: PU Kranj)

Voznik je v postopku tudi napihal. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi kršitev je bil izločen iz prometa, odvzeto pa mu je bilo tudi vozniško dovoljenje. Policisti postopek proti vozniku še vodijo.

Skupna vsota glob za prekrške je najmanj 2.900 evrov, kot stranska sankcija pa je predpisanih še 41 kazenskih točk.

"Za nekatere je cesta očitno poligon, tako hudo početje pa je lahko samo odraz voznikove osebnosti, razmišljanja in popolne odsotnosti vsakršne odgovornosti," je komentiral predstavnik PU Kranj Bojan Kos.