Preiskovalna sodnica za Casiraghija odredila pripor

V zvezi s sumi kaznivih dejanj nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi za osumljenega je preiskovalna sodnica po zaslišanju za 48-letnega moškega izrekla pripor, so nam potrdili na PU Ljubljana.

Stephen Casiraghi je pred kratkim odkorakal iz zapora. (Foto: POP TV)

48-letni voznik je z nevarno vožnjo po Ljubljani ogrožal pešce in nasproti vozeče voznike, ki so se morali tudi umikati z vozišča, da so preprečili trčenje. Nevaren voznik naj bi bil stari znanec policije Stephen Casiraghi, ki je 9. marca z Doba zakorakal na prostost.

Divjal z avtomobilom z ukradenimi tablicami

V soboto nekaj po 9. uri so ljubljanski policisti v centru Ljubljane opazili osebno vozilo znamke Renault Clio, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki nista pripadali omenjenemu vozilu.

Zapeljali so za njim in ga s predpisanimi znaki začeli ustavljati, voznik pa ni ustavil, temveč s pospešeno vožnjo nadaljeval v smeri Zelene jame, kjer je avto nato ustavil, z njega odstranil tablici in ju odvrgel, sam pa pobegnil peš med stanovanjske bloke.

Policisti so pri pregledu območja 48-letnega moškega našli, a se je upiral prijetju, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva za vezanje in vklepanje ter mu odvzeli prostost. Našli so tudi odvrženi tablici, za kateri so ugotovili, da sta bili v preteklih dneh ukradeni na območju Ljubljane.

Kot so že v soboto sporočili s PU Ljubljana, je moški na relaciji od Njegoševe ceste – Hrvatski trg, Ilirske ulice, Rozmanove ulice, Maistrove ulice, Masarykove ceste, Njegoševe ceste, Bohoričeve ulice, Potrčeve ulice, Pod ježami, Partizanske ulice in Rojčeve ulice vozil predrzno in nevarno, s tako vožnjo pa ogrožal pešce in nasproti vozeče voznike, ki so se morali tudi umikati z vozišča, da so preprečili trčenje.

Nevaren voznik naj bi bil Casiraghi

Voznik avtomobila naj bi bil Stephen Casiraghi, ki je še do nedavnega na Dobu zaradi različnih kaznivih dejanj, od ugrabitve, spolnega izživljanja in napada na fotoreporterja do poskusa ropa in poskusa napada na paznika, prestajal enotno kazen 22 let in 11 mesecev zapora, ki bi se mu iztekla avgusta 2019.

Med drugim je bil leta 2010 obsojen na 17 let in osem mesecev zapora zaradi ugrabitve in spolnega izživljanja nad avtoštoparko, kar je zagrešil takoj za tem, ko so ga predčasno izpustili s prestajanja 11-mesečne kazni po napadu na fotoreporterja Dela in Slovenskih novic.

Leta 2011 so ga obsodili še na 14 mesecev zapora zaradi poskusa napada na paznika v ljubljanskih zaporih na Povšetovi. Nato je dobil še pol leta zapora zaradi napada na pravosodnega policista in uničenja kopalnice v zaporu na Dobu.

Vseeno je pred kratkim, 9. marca, odkorakal iz zapora, ker je Vrhovno sodišče potrdilo očitke obrambe, da naj bi sodišče prve stopnje nezakonito združevalo Casiraghijeve kazni, in pri tem upoštevalo novejšo različico kazenskega zakonika, ne pa tiste, ki je veljala v času njegovega zadnjega kaznivega dejanja.