Preiskovalni sodnik odločil: 21-letnik, ki je zbil 20-letno kolesarko, ostaja v priporu

(Foto: Bralec Jan)

21-letnega voznika, ki je v ponedeljek zvečer na križišču Celovške ceste in Dražgoške ulice v Ljubljani zbil 20-letno kolesarko, so policisti s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil nadaljnji pripor, so sporočili s policije.

Spomnimo, da se je v ponedeljek okrog 22.45 na križišču Celovške ceste in Dražgoške ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je 20-letna kolesarka umrla. Kot so ugotovili policisti, je 21-letni voznik Audija A7 vozil po desnem pasu Celovške ceste iz smeri Šentvida proti centru mesta. Ko je pripeljal do križišča z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico, je pri rdeči luči zapeljal skozi križišče, pri tem pa trčil v 20-letno kolesarko, ki je pravilno po prehodu za kolesarje prečkala vozišče Celovške ceste.

Kolesarka je pri trčenju utrpela tako hude poškodbe, da je na kraju umrla. Povzročitelj in še 24-letni potnik nista utrpela telesnih poškodb. Policisti PU Ljubljana so na podlagi zbranih dejstev in okoliščin utemeljili sume kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in 21-letnemu osumljencu tudi odvzeli prostost.