Preiskovalni sodnik odredil pripor za Hrvata, ki je povzročil bombni preplah na Dragonji

Preiskovalni sodnik je odredil pripor za 22-letnega Hrvata z območja Poreča, zaradi katerega je v sredo za tri ure povsem obstal promet na mejnem prehodu Dragonja. Kot razlog je navedel begosumnost in ponovitveno nevarnost.

Čeprav se je izkazalo, da moški pri sebi ni imel eksploziva, ga obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za katerega je zagroženo do pet let zapora. (Foto: PU Koper)

Kot je znano, je v četrtek zjutraj iz smeri Hrvaške na mejni prehod Dragonja pripeljal hrvaški avtobus. Policist je pri podrobnem pregledu potnikov, prtljage in vozila pod sedežem, kjer je sedel 22-letnik, ki je bil namenjen v Ljubljano, odkril neznan predmet, ki je bil očitno skrit. Izvlekel ga je in ugotovil, da gre za usnjen črn hlačni pas, na katerega je bilo navezanih 10 valjastih predmetov, oblepljenih z rjavim in črnim lepilnim trakom ter povezanih z žico.

Policist je zaradi suma, da bi lahko šlo za eksplozivno napravo in zaradi zagotavljanja varnosti predmet ustrezno zavaroval, osumljencu pa so zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja odvzeli prostost. Mejni prehod so zaprli za ves promet, prav tako so iz objekta evakuirali vse zaposlene.

Pripadniki Oddelka za protibombno zaščito iz Specialne enote Policije so na kraju najdbe predmeta opravili strokovni pregled. Sumljiv predmet so podrobno pregledali in opravili tudi rentgensko slikanje. Ugotovili so, da ne gre za nevarno sredstvo - na pasu so bile namreč ovite prazne pločevinke.