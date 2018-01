Pijana voznica prevozila rdeče luči, na Dolenjskem pijan voznik trčil v hišo, nato napadel še policiste

Voznica je pobegnila z mesta nesreče in prevozila več rdečih luči. K sreči pri tem nikogar ni poškodovala. (Foto: Thinkstock)

Na interventno številko 113 je sinoči, okoli 21. ure, poklicala občanka in prijavila, da voznik osebnega vozila vozi po Celovški cesti v smeri Kranja s popolnoma prazno pnevmatiko in skozi rdeče luči v križiščih. Policisti so se odzvali na klic in voznika izsledili na Obirski ulici v Šiški, so sporočili s PU Ljubljana in pojasnili, da je za volanom sedela 34-letna voznica, med postopkom pa so policisti ugotovili, da naj bi voznica vozila znamke Citroen C2 nekje na območju centra trčila v ograjo in odpeljala s kraja. Vozilo je imelo prednjo desno pnevmatiko predrto in razbito zadnje steklo ter poškodovana zadnja leva vrata in blatnik. Prav tako so ugotovili, da je ženska vozila pod vplivom alkohola (0,76 mg/l).

Policisti so voznici odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njo pa bo podan obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prav tako pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil v povezavi s povzročitvijo prometne nesreče.

Pijan trčil v hišo. Ko ga je obiskala policija, pa se je z njimi stepel



Novomeški policisti pa so bili okoli polnoči obveščeni, da je v kraju Verdun voznik osebnega avtomobila z vozilom trčil v stanovanjsko hišo in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili na domu.

56-letni moški, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, ni želel sodelovati v postopku, kršil je javni red in mir, žalil policiste in enega udaril. Zoper kršitelja so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.