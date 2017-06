Pretepla sta ga in pustila umreti 

K dežurni preiskovalni sodnici ptujskega okrožnega sodišča so sinoči privedli moška, oba s Ptuja, ki sta utemeljeno osumljena uboja 64-letnega moškega. Za oba je sodnica odredila sodni pridržanji.

V nedeljo okoli 17. ure je prvoosumljeni moški poklical policijo in naznanil, da je v hiši na Ptuju padel in umrl 64-letnik. Pri izvedbi prvih nujnih ukrepov so policisti in reševalci ugotovili, da je moški umrl nasilne smrti oziroma da je žrtev kaznivega dejanja.

Kriminalisti so nato ugotovili, da se je pokojni v nedeljo dopoldne nahajal v stanovanju s še dvema moškima.

Med popivanjem so se sprli, med prepirom pa sta osumljenca začela njunega starejšega družabnika pretepati, vse dokler ni negibno obležal. Za tem sta ga zvlekla na stopnišče stanovanjske hiše, kjer sta ga pustila umreti.

Oba osumljenca je policija v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja in prekrške z elementi nasilja. Za kaznivo dejanje uboja je predpisana zaporna kazen od petih do petnajstih let.