Pod vplivom drog prevozil rdečo luč, policisti pri preverjanju ugotovili, da je moški osumljen tudi drzne tatvine

Ljubljanski policisti so na Toplarniški ulici v Ljubljani okoli 1.30 ustavili in pregledali voznika, ki je zapeljal v rdečo luč. Pri tem so ugotovili, da 42-letnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti in preizkus za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in substanc, slednji je bil pozitiven. Vozniku so odredili še strokovni pregled, a ga je odklonil.

Pri nadaljnjem preverjanju je policija ugotovila, da 42-letnik ustreza opisu osumljenca, ki je v soboto okoli 15.30 izvršil drzno tatvino iz stanovanjske hiše na ulici Pot v dolino. Prav tako se je na kraj kaznivega dejanja pripeljal z istim vozilom.

Osumljencu so odvzeli prostost. Po vseh zbranih obvestilih in dokazih, predvidoma jutri, ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Policisti so vozilo zasegli, proti kršitelju pa bodo zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov in odklona strokovnega pregleda izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje brez veljavnega dovoljenja bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.