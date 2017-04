Pri 33-letniku našli konopljo in večjo količino denarja

(Foto: PU Ljubljana)

Ljubljanski policisti so ob koncu marca na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 33-letnem osumljencu zaradi posesti prepovedane droge.

V stanovanjski hiši so odkrili dva hidroponična šotora za gojenje z namakalno in prezračevalno opremo ter en nesestavljen hidroponični šotor. V šotorih so bili nameščene posebne luči in ventilatorji, v obeh šotorih pa je bilo najdenih 24 večjih plastičnih posod s sadikami prepovedane konoplje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pri preiskavi so našli še večjo količino denarja – več kot 21.000 evrov. Našli so tudi več papirnatih vreč, napolnjenih s posušenimi deli konoplje, dva mlinčka za drobljenje rastlin, več kosov brizgalk z hašiševim oljem, namizno tehtnico, varilec folije s folijami in 27 plastenk, napolnjenih z gnojilom. Osumljenca čaka kazenska ovadba.