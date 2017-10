Pri Laškem po padcu v globino umrl 62-letni plezalec

Z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) so sporočili, da se je v petek zvečer ob 20.14 zgodila nesreča v naselju Harje v občini Laško.

Pri plezanju je 62-letni plezalec padel v globino, je povedala Milena Trbulin s Policijske uprave (PU) Celje. "Moški je bil domačin in izkušen plezalec, na kraju nesreče ga je našla njegova soproga," je dodala za 24ur.com.

Gasilci PGD Laško so skupaj z gorskimi reševalci GRS Celje zavarovali območje, pa tudi nudili pomoč reševalcem NMP Laško in NMP Celje, ki so skušali pomagati ponesrečenemu plezalcu.

Ta je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Ogled kraja dogodka poteka, je povedala Trbulinova.