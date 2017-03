Pri Laškem zaradi uhajanja plina evakuirali 20 ljudi

Ob industrijskem objektu v naselju Spodnja Rečica v občini Laško je v petek popoldne uhajal plin, zaradi česar so evakuirali 20 ljudi iz bližnjih objektov. Posredovali so gasilci, ki so ugotovili, da so popustili varnostni ventili zaradi prenapolnjenosti plinohramov, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

Gasilci so zavarovali območje, evakuirali 20 ljudi, izklopili električno energijo in izvajali redne meritve koncentracije plinov ter izčrpali odvečen plin, so še sporočili z URSZR.