Pri Logatcu policisti prijeli dva požigalca

(Foto: Blaž Garbajs)

Kot da ni požarna ogroženost ob teh suhih dneh že sama dovolj –očitno so na delu tudi požigalci. Uprava RS za zaščito in reševanje namreč poroča, da so ob 16:28 na območju Blekovskih gmajn v občini Logatec policisti ob pomoči sprehajalcev prijeli dva požigalca, ki sta kurila v naravnem okolju.

Na prošnjo policistov je na kraj dogodka odšel gasilec PGD Dolnji Logatec, ki je preventivno pregledal okolico kurišča in ga izdatno zalil z vodo. Nadaljnje postopke s prijetima storilcema vodi policija, še poročajo.

Odziv policije še pričakujemo.