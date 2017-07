Pri Poreču reševali skupino Slovencev, ki se je prevrnila s pedalini

Nesreča s pedalini se je zgodila zgodaj zjutraj. (Foto: Thinkstock)

Skupina Slovencev je nekaj pred 4. uro zjutraj odplula s pedalini iz enega od kampov na območju Poreča in so se nato prevrnili. Potem sta dva Slovenca priplavala na obalo ter poklicala na pomoč center za koordinacijo iskanja in reševanja s sedežem na Reki, so sporočili na spletni strani hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

V reševalno akcijo so izpluli s čolnom poreškega pristanišča, a so reševanje kmalu preklicali, ker sta tudi ostala dva slovenska državljana samostojno in nepoškodovano priplavala na obalo, so dodali.

Sporočili so tudi, da so prejšnji noč reševali tudi dve osebi na območju Makarske, ki sta odpluli s pedalinom z ene od tamkajšnjih plaž. Našli so ju nepoškodovani slabo morsko miljo zahodno od Makarske.

Medtem pa poteka iskanje 57-letnega hrvaškega državljana, ki so ga nazadnje videli v nedeljo ob 18.30, ko je plaval iz Zambratije pri Umagu proti Savudriji.