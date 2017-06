Pri Ptuju naboj priletel v avtomobil 64-letnika, policija ugotavlja, kdo je bil. Je streljala vojska?

V bližini vojaškega strelišča v Apačah pri Ptuju je včeraj v vozilo 64-letnika priletel izstrelek iz orožja. K sreči ni bil nihče poškodovan. Policisti dogodek še preiskujejo, neuradno pa gre po pisanju časnika Dnevnik za izstrelek Slovenske vojske.

Kot so danes povedali na Policijski upravi Maribor, so bili v torek okoli 9.30 obveščeni, da je v bližini strelišča v Apačah prišlo do poškodbe vozila, ki je vozilo mimo strelišča po lokalni cesti Ptuj - Dolena - Kočice. Policisti, ki so opravili ogled, so ugotovili, da je poškodbo povzročil izstrelek iz orožja.

V vozilu sta bila 64-letni lastnik vozila in njegova žena, ki sta jo odnesla brez poškodb.

"O sumu storitve kaznivega dejanja so policisti nemudoma obvestili tudi pristojne organe Slovenske vojske, pristojno tožilstvo in dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča na Ptuju. Policisti zbirajo obvestila za utemeljitev suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti," pravijo na policiji.

Je šlo za ponesrečen strel vojaka? (Foto: Miro Majcen)

V Slovenski vojski se v zvezi s tem še ne želijo opredeliti. "Ko bo izdelano končno poročilo, bomo v Slovenski vojski analizirali okoliščine in v primeru, da bi bil izstrelek iz vojaškega orožja, storili še večje napore za varnost okolja, da do podobnih dogodkov ne bi prihajalo. V Slovenski vojski pa obžalujemo, da je lahko prišlo do takšnega izrednega dogodka," so povedali.

Obstaja utemeljen sum, da je izstrelek prišel z vojaškega strelišča, zato je policija strelišče do konca preiskave zaprla. Po podatkih omenjenega časnika se je nesreča zgodila zaradi odboja izstrelka, ki ga je pripadnik Slovenske vojske usmeril previsoko v zrak.

Strelišče v Apačah naj bi bilo sicer zmed vseh vadišč strelišč Slovenske vojske v najslabšem stanju. Nekdanji obrambni minister Anton Grizold naj bi želel tam urediti vojaški center, a so njegove ideje pozneje padle v vodo. Vse odtlej apaško vadišče načenja zob časa, viri iz Slovenske vojske pa so za Dnevnik povedali, da je tam do podobnih dogodkov že prišlo.