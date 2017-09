Pri Radovljici radar ujel voznika, ki je divjal s hitrostjo 212 km/h

V radarskih meritvah hitrosti so prometni policisti na gorenjski avtocesti ta mesec ugotovili že preko 200 prekoračitev hitrosti nad 150 km/h. Najvišja izmerjena hitrost je bila 212 km/h in je bila včeraj izmerjena pri Radovljici.

Kot so sporočili s PU Kranj, gorenjski prometni policisti ta mesec z radarskim merilnikom hitrosti na gorenjski avtocesti intenzivno merijo hitrost vožnje voznikov motornih vozil. Izvedenih je bilo 13 nekajurnih meritev hitrosti vožnje z radarskim merilnikom hitrosti pri omejitvi 130 km/h in na območju Podbrezij, kjer je omejitev pri predoru Ljubno zmanjšana na 100 km/h.





Največkrat so vozniki, ki so prekoračili hitrost vožnje, vozili med 150 in 170 km/h. (Foto: POP TV)

Najvišja izmerjena hitrost v meritvah ta mesec pri omejitvi 100 km/h znaša 153 km/h, pri omejitvi 130 km/h pa je bila včeraj izmerjena hitrost 212 km/h. Voznik osebnega avtomobila je tako hitro vozil med izvozom z avtoceste in priključkom nanjo v Radovljici, kar je mesto, kjer vozila zaradi izključevanja iz prometa na avtocesti in vključevanja nanjo običajno vozijo z nižjo hitrostjo in je verjetnost nastanka prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti vožnje večja kot na preostalih avtocestnih odsekih. Zato je tam potrebna posebna previdnost, navajajo gorenjski policisti.



Največkrat so vozniki, ki so prekoračili hitrost vožnje, vozili med 150 in 170 km/h, kar je območje hitrosti, ki mu bodo policisti v prihodnjih meritvah namenili več pozornosti. Tudi pri taki hitrosti, četudi ne gre za občutno prekoračitev, namreč že obstaja povečano tveganje za nesrečo in je zmanjšana možnost, da bi se voznik v kritični situaciji lahko pravočasno in varno ustavil. To potrjujeta tudi podaljšana reakcijski čas in pot ustavljanja vozila.



Pot ustavljanja pri hitrosti 130 km/h na suhi cesti znaša približno 130 metrov, pri hitrosti 150 km/h pa je že daljša za okoli 40 metrov in znaša približno 170 metrov. Pri višjih hitrostih in na mokri podlagi je pot ustavljanja še bistveno daljša in se povišuje z vsakim dodatnim km/h.

Z nadzori bodo prometni policisti nadaljevali tudi v prihodnje

Neprilagojena hitrost je namreč med glavnimi dejavniki prometnih nesreč in je pogosto povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti. Tudi stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo in je to področje zato ključno za zagotavljanje boljše prometne varnosti in varovanje življenj.

Na gorenjski avtocesti je bila neprilagojena hitrost vožnje v letošnjem letu vzrok za okoli 25 odstotkov prometnih nesreč, na vseh gorenjskih cestah pa je delež nesreč zaradi hitrosti 17 odstotkov.