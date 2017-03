Pri rutinskem nadzoru policista v vozilu našla kokain in amfetamin

Prejšnji teden sta policista Postaje prometne policije Celje pri nadzoru cestnega prometa na regionalni cesti v Veliki Pirešici ustavila 30-letnega voznika osebnega vozila. V vozilu je bil še 30-letni sopotnik, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pri kontroli potnikov in vozila sta policista zaznala močan vonj po prepovedani drogi konoplji, zato sta pozvala voznika in sopotnika, da izročita prepovedano drogo. Sprva sta zatrjevala, da konoplje nimata pri sebi, a ostremu očesu policistov ni ušlo, da je pri prestavni ročici manjša količina prepovedane konoplje. Nato pa se je sopotnik premislil in povedal, da je njegova in jo izročil policistu.

A to ni bilo še vse, saj sta policista povprašala še o kartonasti škatli na zadnjem sedežu, a sta se 30-letnika znova izmikala odgovoru. Na pomoč je priskočil službeni pes, ki je nakazal, da se v vozilu vendarle nahaja droga.

Zaradi utemeljenega suma, da je v vozilu prepovedana droga, so policisti obema odvzeli prostost, osebno vozilo pa zasegli. Pri preiskavi vozila so našli približno 100 gramov kokaina in en kilogram amfetamina.

30-letnega sopotnika v osebnem vozilu bodo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.