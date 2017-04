Pri Šentilju v nesreči dveh tovornih vozil ena oseba umrla, štajerska avtocesta zaprta

Štajerska avtocesta je zaradi nesreče do nadaljnega zaprta. (Foto: Dars)

"Ob 6.34 smo bili obveščeni, da je na avtocesti A1, med cestninsko postajo Dobrenje in Šentiljem, v smeri proti Šentilju zgodila prometna nesreča, v kateri sta udeleženi dve tovorni vozili," je sporočil Miran Šadl s PU Maribor. Na kraj so takoj napotili policiste, ki so ugotovili, da je v nesreči ena oseba umrla. Več v tem trenutku ni znano.



"Avtocesta A1 je v smeri proti Avstriji popolnoma zaprta, obvoz pa je preusmerjen na staro cesto proti Šentilju," je še sporočil Šadl. Mariborski policisti nadaljujejo z ogledom kraja nesreče.

Zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti med Lendavo in razcepom Dolga vas proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas.