Pri Škofji Loki žensko povozil vlak

Okoli 14.30 ure je v naselju Virmaše, v občini Škofja Loka, vlak povozil osebo. V trčenju z vlakom je umrla odrasla ženska, ki je čez železniško progo potiskala kolo, so sporočili iz PU Kranj.

Nesreča se je zgodila na mestu, kjer ni urejenega prehoda čez železniško progo. Ženska je umrla na kraju nesreče.

Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka, ki so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom potegnili osebo izpod vlaka.