Pri Vrhniki iztiril tovorni vlak, železniški promet začasno ustavljen v obe smeri

Včeraj malo po dvajseti uri je na železniški progi Postojna - Ljubljana med Verdom in Borovnico, občina Vrhnika, iztiril zadnji vagon tovornega vlaka.

Vagon je podrl precej železniške infrastrukture, njegov tovor pa se je razsul in delno padel v večjo globel, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Po podatkih policije je to tovor sipke rude oziroma fosfata, ki ni nevarna snov.

Posredovali so prostovoljni gasilci iz PGD Stara Vrhnika, Vrhnika, Verd in Borovnica ter poklicni gasilci GB Ljubljana. Na kraju so izvedli varnostni protokol, pregledali razsut tovor, odvzeli vzorec in ugotovili, da je pH nevtralen.

V bližini postaje Verd je v nedeljo iztiril tovorni vlak, ki je podrl precej železniške infrastrukture. Razsut tovor ni nevarna snov. (Foto: Thinkstock)

Nastalo je za nekaj sto tisoč evrov materialne škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, v nesreči pa po podatkih policije ni nihče poškodovan.

Na delu so preiskovalci in vzdrževalne ekipe Slovenskih železnic, zato je proga za zdaj zaprta. V potniškem prometu so organizirani nadomestni avtobusni prevozi, so sporočili iz železnic.