Pridržali 28-letnika, ki je oddajal lažne apartmaje na morju in oškodoval 45 oseb

Ljubljanski policisti so konec meseca oktobra odvzeli prostost 28-letnemu osumljencu iz okolice Ljubljane, ki je utemeljeno osumljen 45 kaznivih dejanj goljufije. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je osumljeni kazniva dejanja izvrševal po vsej Sloveniji. V času letošnje poletne sezone je na enem od spletnih portalov pod lažnimi imeni objavil več oglasov za najem apartmajev, večinoma za turistična kraja Malinska in Punat na otoku Krk. Oglaševana cena dnevnega najema apartmaja je znašala med 50 in 60 evri. Da bi si pridobil zaupanje oškodovancev, je objavil tudi lažne fotografije apartmajev, ki jih je pridobil na spletu.

Kasneje se je z večino oškodovancev dogovoril za sestanek, se predstavil z lažnim imenom, jim v podpis ponudil lažno pogodbo o najemu apartmaja za letovanje ter jih tako z lažnivim prikazovanjem dejstev in okoliščin preslepil, da so mu izročili oziroma nakazali predplačilo. Predplačila so znašala od 200 do 500 evrov in so jih oškodovanci bodisi nakazali na enega izmed odprtih TRR osumljenega ali mu jih osebno izročili.

Kot so pojasnili policisti, je bila preiskava zahtevna in dolgotrajna. Osumljeni je namreč preslepil kar 45 oškodovancev, ki jih je skupno oškodoval za 11.495 evrov. Preiskovalni sodnik je zoper osumljenca odredil pripor.

O prevarah smo poročali že konec julija. Več pa na naslednji povezavi.