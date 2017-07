Na primorski avtocesti voznik trčil v zadnji del tovornjaka in na kraju umrl. Avtocesta je zaprta, nastajajo zastoji

Ob 4.15 sta na primorski avtocesti, med počivališčem Lom in priključkom Unec, v smeri proti Kopru trčili osebno in tovorno vozilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Voznik osebnega avtomobila, 29-letni državljan Romunije, je iz neznanega razloga zapeljal na SOS nišo in silovito trčil v zadnji del ustavljenega tovornega vozila ter na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli razlite tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP Cerknica.

Med Vrhniko in Uncem nastajajo zastoji. (Foto: Promet.si)

Zaradi obravnave prometne nesreče in odstranjevanja posledic, je avtocesta v smeri proti Kopru zaprta, posledično med Vrhniko in Uncem nastajajo zastoji. Promet je na izvozu Unec sicer preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, pa poroča Prometno-informacijski center.

Voznikom osebnih vozil priporočajo izvoza Vrhnika in Logatec proti Kopru in proti Novi Gorici.