Pripor za 29-letnega Mariborčana, ki je zabodel svojo prijateljico in 13-letniku ukradel kolo

Mariborski policisti so v petek ob 16.30 k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru privedli 29-letnega Mariborčana, ki je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja poskusa umora in kaznivega dejanja ropa, ki ju je storil 7. junija okoli 16.30 na Dogoški cesti v Mariboru. Preiskovalni sodnik je zoper njega odredil pripor.

Kot smo že poročali, je osumljenec iz brezobzirnega maščevanja poskušal umoriti svojo 26-letno prijateljico, ki jo je podrl na tla in jo s kuhinjskim nožem dvakrat zabodel v predel prsnega koša. Med dejanjem sta ga zmedli dve sosedi, ki sta pričeli kričati in vpiti, zaradi česar je stekel za njima, a sta mu uspeli pobegniti v hišo. V tem času je uspela pobegniti in se skriti tudi poškodovana ženska. Za tem je osumljenec pobegnil v bližnji gozd, kjer je z nožem v roki zagrozil 13-letnemu kolesarju, ki ga je naključno srečal, in od njega zahteval telefon, nato pa mu je vzel kolo, s katerim je poskušal zbežati, kar pa so mu preprečili policisti, ki so že prišli na kraj kaznivih dejanj. 13-letni otrok pri tem ni bil poškodovan, zabodena ženska pa je utrpela lahko telesno poškodbo.

Tako osumljenec kot 26-letnica sta odvisnika od prepovedanih drog. Pred opisanimi dejanji je osumljenec - v zameno za prepovedano drogo - prodal kolo. Prav tako so ga tik pred dejanjem obiskali trije prijatelji, s katerimi se je sprl in enega od njih napadel s stolom. Ta se je uspel ubraniti z lesenim ročajem motike, s katerim je osumljenca udaril po glavi in ga podrl na tla. Po prepiru so vsi trije odšli, osumljenec pa je zaradi maščevanja napadel 26-letno prijateljico, ker ji je očital, da mu ni pomagala.